Александр Зверев высказался о возможной дисквалификации Синнера из-за допинга

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об апелляции ВАДА по допинг-делу лидера мирового рейтинга Янника Синнера, которая будет рассмотрена в CAS 16-17 апреля.

«Я ничего не знаю о ситуации, в которой он находится. Помню, что его уже оправдали один раз и что кто-то из ITIA сейчас этим занимается. Он отличный парень. Не имею ничего против него, но мы не знаем, что произойдёт. Посмотрим в ближайшие пару месяцев», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.