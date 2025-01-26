Зрителя, кричавшего в финале АО об обвинениях о домашнем насилии Зверева, вывела полиция

Болельщицу, которая выкрикнула неприятные слова в адрес второй ракетки мира Александра Зверева в финале Australian Open, вывела полиция. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.
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В момент тишины после матча Зверева с Янником Синнером женщина выкрикнула: «Австралия верит Ольге и Бренде». После чего начался небольшой гул. Зверев на это отреагировал ухмылкой. Болельщицу вывели с трибуны к выходу с Арены Рода Лэйвера. К ней подошли несколько полицейских, выдали протокол и сопроводили её за пределы территории.
Выкрики, предположительно, относились к бывшим девушкам Зверева Бренде Патеа и Ольге Шарыповой, которые обвиняли его в домашнем насилии.
В финале AO-2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева (2). Для немца это третье поражение в финалах ТБШ.
- 26 января 2025
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