«Он сделал всё, что мог». Веснина — об уходе Кэхилла из команды Синнера

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина отреагировала на окончание сотрудничества Янника Синнера с тренером Дарреном Кэхиллом. На прошлой неделе итальянец сообщил, что прекратит тренироваться под руководством Кэхилла по итогам 2025 года.

«Наверное, сейчас с Янником он всего достиг, он вывел первую ракетку мира, он сделал всё, что мог, в этой ситуации», — сказала Веснина в эфире BB Tennis.

Кэхилл начал работать в команде итальянца с 2022 года. Австралийский специалист является одним из двух тренеров Синнера. Помимо него, Янника тренирует итальянец Симоне Ваньоцци.

Сегодня, 26 января, Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3).