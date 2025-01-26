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«Он сделал всё, что мог». Веснина — об уходе Кэхилла из команды Синнера

«Он сделал всё, что мог». Веснина — об уходе Кэхилла из команды Синнера
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина отреагировала на окончание сотрудничества Янника Синнера с тренером Дарреном Кэхиллом. На прошлой неделе итальянец сообщил, что прекратит тренироваться под руководством Кэхилла по итогам 2025 года.

«Наверное, сейчас с Янником он всего достиг, он вывел первую ракетку мира, он сделал всё, что мог, в этой ситуации», — сказала Веснина в эфире BB Tennis.

Кэхилл начал работать в команде итальянца с 2022 года. Австралийский специалист является одним из двух тренеров Синнера. Помимо него, Янника тренирует итальянец Симоне Ваньоцци.

Сегодня, 26 января, Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3).

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