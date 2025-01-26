Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с титулом Australian Open — 2025
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2025 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. В финальном матче Australian Open — 2025 он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева в трёх сетах — 6:3, 7:6, 6:3.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
«Огромные поздравления, Янник! Браво», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.
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