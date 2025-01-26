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Синнер — о допинг-скандале: если бы я знал, что виновен, я бы так не играл

Синнер — о допинг-скандале: если бы я знал, что виновен, я бы так не играл
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возможной дисквалификации из-за применения допинга.

«Что случилось, то случилось. У меня есть чёткое представление о том, что произошло. Если бы я знал, что виновен, я бы так не играл. На этом всё. Пока всё достаточно позитивно, я всё ещё верю, что так будет и дальше. Сейчас об этом не думаю. Иногда понимаю, что лучше бы у меня не было такой проблемы. Но я всегда с нетерпением жду выхода на корт, где стараюсь стать лучше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

Сегодня, 26 января, в финальном матче Australian Open — 2025 Синнер обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева в трёх сетах — 6:3, 7:6, 6:3.

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