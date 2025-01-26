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Александр Зверев опубликовал пост по итогам Australian Open — 2025

Александр Зверев опубликовал пост по итогам Australian Open — 2025
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после поражения от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Синнер со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева и защитил прошлогодний титул.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Путешествие продолжается… Поздравляю Синнера с очередным титулом. Спасибо всем за вашу замечательную поддержку на протяжении последних недель», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.

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