Александр Зверев опубликовал пост по итогам Australian Open — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после поражения от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Синнер со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева и защитил прошлогодний титул.

«Путешествие продолжается… Поздравляю Синнера с очередным титулом. Спасибо всем за вашу замечательную поддержку на протяжении последних недель», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.