Беккер — Звереву: ты ещё выиграешь турнир «Большого шлема»!

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поддержал вторую ракетку мира соотечественника Александра Зверева после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул Зверев уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

«Ты можешь гордиться своим выступлением на протяжении всего турнира! Сегодня Янник был лучшим, но продолжай работать над собой и совершенствоваться. Ты ещё выиграешь турнир «Большого шлема»!» — написал Беккер в комментариях под публикацией Зверева.

Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.