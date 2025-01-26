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«В наши дни главное — кликбейт». Беккер заявил, что не намекал на симуляцию Джоковича

«В наши дни главное — кликбейт». Беккер заявил, что не намекал на симуляцию Джоковича
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что не намекал на симуляцию травмы сербского теннисиста Новака Джоковича после четвертьфинала Australian Open. 24-кратный победитель мэйджоров получил надрыв мышцы, из-за которого не доиграл полуфинальный матч против Александра Зверева.

«Я никогда не подвергал сомнению серьёзность травмы Джоковича. Вероятно, кто-то неправильно перевёл с немецкого на английский… В наши дни главное — кликбейт, а не факты», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Джокович дважды играл на Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу.

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