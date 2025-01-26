«В наши дни главное — кликбейт». Беккер заявил, что не намекал на симуляцию Джоковича

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что не намекал на симуляцию травмы сербского теннисиста Новака Джоковича после четвертьфинала Australian Open. 24-кратный победитель мэйджоров получил надрыв мышцы, из-за которого не доиграл полуфинальный матч против Александра Зверева.
«Я никогда не подвергал сомнению серьёзность травмы Джоковича. Вероятно, кто-то неправильно перевёл с немецкого на английский… В наши дни главное — кликбейт, а не факты», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Джокович дважды играл на Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу.