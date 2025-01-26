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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Линце, где выступят три россиянки

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Линце, где выступят три россиянки
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Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), который пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова.

Сетка турнира в Линце

Екатерина Александрова является четвёртой сеяной. Во втором круге соревнований она сыграет с одним из квалифаеров. Анастасия Потапова в первом круге встретится с австрийской теннисисткой Юлией Грабер. Анна Блинкова в первом круге сыграет с квалифаером.

Действующей чемпионкой является Елена Остапенко из Латвии. В прошлогоднем финале она обыграла Екатерину Александрову со счётом 6:2, 6:3.

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