Стала известна сетка турнира WTA-500 в Линце, где выступят три россиянки

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), который пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова.

Екатерина Александрова является четвёртой сеяной. Во втором круге соревнований она сыграет с одним из квалифаеров. Анастасия Потапова в первом круге встретится с австрийской теннисисткой Юлией Грабер. Анна Блинкова в первом круге сыграет с квалифаером.

Действующей чемпионкой является Елена Остапенко из Латвии. В прошлогоднем финале она обыграла Екатерину Александрову со счётом 6:2, 6:3.