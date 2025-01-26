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Анна Калинская рассказала, что её впечатлило в организации турнира в Сингапуре

Анна Калинская рассказала, что её впечатлило в организации турнира в Сингапуре
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Российская теннисистка Анна Калинская поделилась ожиданиями от турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В первом круге она сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд.

«Я в предвкушении. Впечатлена отличной организацией и качеством кортов. Турниров в зале не так много. Думаю, это хороший вариант. С нетерпением жду начала турнира», — приводит слова Калинской Straits Times.

Турнир в Сингапуре пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки — Анна Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Соревнования в Сингапуре пройдут впервые. Призовой фонд составляет $ 275 094.

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