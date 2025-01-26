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Синнер обогнал Алькараса по сумме призовых за карьеру после АО. Джокович укрепил лидерство

Синнер обогнал Алькараса по сумме призовых за карьеру после АО. Джокович укрепил лидерство
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заработал на Открытом чемпионате Австралии — 2025 $ 2,2 млн. По итогам турнира Синнер ($ 39 448 938) обогнал Карлоса Алькараса ($ 38 274 924) и Стэна Вавринку ($ 37 371 131) по общей сумме призовых за карьеру.

Топ-10 теннисистов по общей сумме призовых за карьеру:

На первом месте по сумме призовых за карьеру после Открытого чемпионата Австралии — 2025 остаётся 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. На Australian Open — 2025 он заработал ($ 694 650). Его общий доход составил ($ 186 235 814). В тройку лидеров по карьерным призовым также входят Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

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