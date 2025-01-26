«Это просто отвратительно». Навратилова — о зрителях, освиставших Джоковича на AO-2025

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова раскритиковала зрителей Открытого чемпионата Австралии за проявление неуважения к 24-кратному победителю мэйджоров сербу Новаку Джоковичу после его снятия с 1/2 финала.

«Что меня действительно расстраивает, так это то, что толпа освистывает Новака. Серьёзно? Никто не хотел закончить этот матч больше, чем Новак. Никто. И тут они освистывают его. Я серьёзно, это просто отвратительно», — приводит слова Навратиловой Newsable.

Напомним, в полуфинальном матче с Александром Зверевым на Australian Open — 2025 Джокович отказался от борьбы после первого проигранного сета 6:7 (5:7) из-за травмы. За это он был освистал зрителями.