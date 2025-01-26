Тренер Синнера рассказал, что его удивило в финале Australian Open — 2025

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о победе подопечного в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул Синнер в трёх сетах обыграл второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3).
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«Естественное покрытие Синнера — это, очевидно, хард. Но в прошлом году он дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала Уимблдона. Он готов выиграть эти турниры. Против Зверева он провёл лучший матч турнира. Я был очень удивлён, потому что во время финала турнира «Большого шлема» редко можно не увидеть даже брейк-пойнта. Сегодня всё было великолепно. Видно, что у Янника больше уверенности, он немного спокойнее», — сказал Ваньоцци на пресс-конференции.
Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.
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