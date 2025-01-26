Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Синнера рассказал, что его удивило в финале Australian Open — 2025

Тренер Синнера рассказал, что его удивило в финале Australian Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о победе подопечного в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул Синнер в трёх сетах обыграл второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3).

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Естественное покрытие Синнера — это, очевидно, хард. Но в прошлом году он дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала Уимблдона. Он готов выиграть эти турниры. Против Зверева он провёл лучший матч турнира. Я был очень удивлён, потому что во время финала турнира «Большого шлема» редко можно не увидеть даже брейк-пойнта. Сегодня всё было великолепно. Видно, что у Янника больше уверенности, он немного спокойнее», — сказал Ваньоцци на пресс-конференции.

Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.

Материалы по теме
Синнер обошёл Алькараса, а впереди — Медведев. Считаем призовые после AO-2025
Синнер обошёл Алькараса, а впереди — Медведев. Считаем призовые после AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android