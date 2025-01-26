Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса показала, как отдыхает в Дубае после успешного выступления на Australian Open

Паула Бадоса показала, как отдыхает в Дубае после успешного выступления на Australian Open
Комментарии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса восстанавливается в Дубае после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Спортсменка опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Напомним, Бадоса успешно выступила на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Испанка дошла до полуфинала турнира, где уступила первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 2:6.

Отметим, что по итогам Открытого чемпионате Австралии — 2025 Бадоса вернётся в топ-10 мирового рейтинга. В обновлённой таблице испанская теннисистка займёт 10-ю строчку.

Материалы по теме
Соболенко за три финала Australian Open заработала более $ 5 млн. Но это не рекорд
Соболенко за три финала Australian Open заработала более $ 5 млн. Но это не рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android