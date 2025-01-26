Паула Бадоса показала, как отдыхает в Дубае после успешного выступления на Australian Open

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса восстанавливается в Дубае после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Спортсменка опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Напомним, Бадоса успешно выступила на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Испанка дошла до полуфинала турнира, где уступила первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 2:6.

Отметим, что по итогам Открытого чемпионате Австралии — 2025 Бадоса вернётся в топ-10 мирового рейтинга. В обновлённой таблице испанская теннисистка займёт 10-ю строчку.