«Твой момент придёт». Алькарас обратился к Звереву после финала Australian Open — 2025

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился ко второй ракетке мира немцу Александру Звереву по итогам Открытого чемпионата Австралии — 2025. В финальном матче Зверев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

«Оставайся сильным, Александр Зверев! Твой момент придёт. Я уверен!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.