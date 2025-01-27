«Твой момент придёт». Алькарас обратился к Звереву после финала Australian Open — 2025
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился ко второй ракетке мира немцу Александру Звереву по итогам Открытого чемпионата Австралии — 2025. В финальном матче Зверев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
«Оставайся сильным, Александр Зверев! Твой момент придёт. Я уверен!» — написал Алькарас в социальных сетях.
Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.
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