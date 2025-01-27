Эмма Радукану оценила свою форму в преддверии турнира в Сингапуре

Чемпионка US Open — 2021, 61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от турнира категории WTA-250 в Сингапуре.

«Сейчас для меня главное — как можно больше времени проводить на корте. Важно, что я здорова. В конце прошлого года после предсезонной подготовки у меня случился спазм в спине, из-за которого я выбыла из строя на четыре недели. И это было не совсем идеальное начало сезона. Но я очень довольна тем, как мы с моей командой справились с ситуацией и смогли добиться положительного результата в Мельбурне», — приводит слова Радукану Straits Times.

Турнир в Сингапуре пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки — Анна Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Соревнования в Сингапуре пройдут впервые. Призовой фонд составляет $ 275 094.