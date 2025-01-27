Руне отреагировал на победу Синнера в финале Australian Open — 2025

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу итальянца Янника Синнера на Australian Open — 2025. В финале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом турнира.

«Поздравляю, Янник», — написал Руне под постом Синнера в одной из социальных сетей.

Синнер одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд. Последнее поражение Янника было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Пекине-2024.

Отметим, Руне проиграл Синнеру в четвёртом круге Australian Open — 2025.

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