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Руне отреагировал на победу Синнера в финале Australian Open — 2025

Руне отреагировал на победу Синнера в финале Australian Open — 2025
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу итальянца Янника Синнера на Australian Open — 2025. В финале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом турнира.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Поздравляю, Янник», — написал Руне под постом Синнера в одной из социальных сетей.

Синнер одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд. Последнее поражение Янника было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Пекине-2024.

Отметим, Руне проиграл Синнеру в четвёртом круге Australian Open — 2025.

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