Руне отреагировал на победу Синнера в финале Australian Open — 2025
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу итальянца Янника Синнера на Australian Open — 2025. В финале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом турнира.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|6
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|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
«Поздравляю, Янник», — написал Руне под постом Синнера в одной из социальных сетей.
Синнер одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд. Последнее поражение Янника было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Пекине-2024.
Отметим, Руне проиграл Синнеру в четвёртом круге Australian Open — 2025.
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