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Даниил Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP, Рублёв опустился на 10-ю строчку

Даниил Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP, Рублёв опустился на 10-ю строчку
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев, который опустился с пятой на седьмую позицию. Он впервые покинул топ-5 с марта 2023 года. Андрей Рублев опустился 9-го на 10-е место, а Карен Хачанов — с 19-го на 20-е.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер, недавно выигравший Australian Open. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас.

Обновлённый рейтинг ATP от 27 января:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков.
  2. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135.
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010.
  4. (4). Тейлор Фриц (США) — 5050.
  5. (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.
  6. (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900.
  7. (5). Даниил Медведев (Россия) — 3780.
  8. (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3735.
  9. (11). Томми Пол (США) — 3495.
  10. (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3130…

20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2310…

68 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.

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