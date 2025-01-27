Даниил Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP, Рублёв опустился на 10-ю строчку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев, который опустился с пятой на седьмую позицию. Он впервые покинул топ-5 с марта 2023 года. Андрей Рублев опустился 9-го на 10-е место, а Карен Хачанов — с 19-го на 20-е.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер, недавно выигравший Australian Open. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас.

Обновлённый рейтинг ATP от 27 января:

(1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010. (4). Тейлор Фриц (США) — 5050. (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160. (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. (5). Даниил Медведев (Россия) — 3780. (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3735. (11). Томми Пол (США) — 3495. (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3130…

20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2310…

68 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.