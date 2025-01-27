Анна Калинская ответила на вопрос про Янника Синнера

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопрос, оказывают ли на неё давление отношения с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Вовсе нет. Не думаю, что есть давление. Это ничего не меняет», — приводит слова Калинской Straits Times.

Калинская и Синнер встречаются с 2024 года. Впервые они официально подтвердили слухи о романе в мае во время «Ролан Гаррос».

В воскресенье, 26 января, Янник Синнер выиграл Australian Open — 2025, став трёхкратным победителем турниров «Большого шлема». Анна Калинская снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за вируса. На этой неделе россиянка сыграет на турнире в Сингапуре.