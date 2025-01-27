Генеральный директор AO Тайли не исключил возможности переноса старта турнира в 2026-м

Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли не исключил возможности переноса старта турнира Australian Open на субботу из-за рекордного количества зрителей, посетивших Открытый чемпионат в 2025 году: более 1,1 млн болельщиков пришли на турниры. Это стало новым рекордом посещаемости и принесло значительную прибыль Теннисной ассоциации Австралии и правительству штата Виктория.

«Мы бы ничего не делали, не подумав о том, как это повлияет на игроков и болельщиков, но в Австралии есть просто ненасытное желание, чтобы больше людей смотрели теннис. Я имею в виду, что мы растём. В игру вовлекается всё больше детей, всё больше людей вступают в клубы, всё больше взрослых играют в эту игру.

Было продано больше ракеток и мячей, чем когда-либо прежде. Так что мы переживаем своего рода бум в этом виде спорта, и всё больше людей платят за билет, чтобы пройти через ворота. Поэтому мы это делаем», — приводит слова Тайли PerthNow.

Несмотря на некоторые инциденты с грубым поведением зрителей, которые могли негативно отразиться на репутации турнира, Тайли подчеркнул, что организаторы рассматривают возможность продления мероприятия до 16 дней. Открытый чемпионат Австралии начал свою работу в воскресенье в 2025 году.