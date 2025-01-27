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Рейтинг WTA от 27 января: Касаткина покинула топ-10, Кудерметова поднялась на 24 позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла место в топ-10 и стала 11-й ракеткой мира. Благодаря выходу в четвертьфинал Australian Open в топ-30 вернулась Анастасия Павлюченкова.

После выхода в четвёртый круг AO-2025 самый значительный прорыв совершила Вероника Кудерметова. Она поднялась на 24 строчки и стала 51-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA от 27 января 2025 года:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8956 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8770.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538.

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5289.

5 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4893.

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4861.

7 (14). Мэдисон Киз (США) — 4680.

8 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095.

9 (8). Эмма Наварро (США) — 3709.

10 (12). Паула Бадоса (Испания) — 3608.

11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3321.

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 3015.

15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665.

18 (16). Анна Калинская (Россия) — 2207.

21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2130.

23 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2035.

30 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1713.

33 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1494.

51 (75). Вероника Кудерметова (Россия) — 1118.

58 (57). Полина Кудерметова (Россия) — 1046.

68 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 927.

75 (86). Эрика Андреева (Россия) — 888.

83 (73). Анна Блинкова (Россия) — 838.