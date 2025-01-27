Рейтинг WTA от 27 января: Касаткина покинула топ-10, Кудерметова поднялась на 24 позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла место в топ-10 и стала 11-й ракеткой мира. Благодаря выходу в четвертьфинал Australian Open в топ-30 вернулась Анастасия Павлюченкова.
После выхода в четвёртый круг AO-2025 самый значительный прорыв совершила Вероника Кудерметова. Она поднялась на 24 строчки и стала 51-й ракеткой мира.
Рейтинг WTA от 27 января 2025 года:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8956 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8770.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538.
4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5289.
5 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4893.
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4861.
7 (14). Мэдисон Киз (США) — 4680.
8 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095.
9 (8). Эмма Наварро (США) — 3709.
10 (12). Паула Бадоса (Испания) — 3608.
11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3321.
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 3015.
15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665.
18 (16). Анна Калинская (Россия) — 2207.
21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2130.
23 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2035.
30 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1713.
33 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1494.
51 (75). Вероника Кудерметова (Россия) — 1118.
58 (57). Полина Кудерметова (Россия) — 1046.
68 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 927.
75 (86). Эрика Андреева (Россия) — 888.
83 (73). Анна Блинкова (Россия) — 838.