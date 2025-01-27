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Гендиректор AO Крейг Тайли высказался об инцидентах с грубым поведением на АО-2025

Гендиректор AO Крейг Тайли высказался об инцидентах с грубым поведением на АО-2025
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Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли высказался об инцидентах с грубым поведением зрителей на Australian Open — 2025.

«Мы стремимся к тому, чтобы болельщики получали удовольствие, и мы хотим дать нашим болельщикам больше. Всегда найдутся один или два человека, которые делают жизнь других неприятной, — это человеческий фактор. Я не беспокоюсь о поведении зрителей.

К нам пришло рекордное количество людей, и большинство зрителей вели себя подобающе. Я хочу обратить внимание на количество болельщиков, которые проходят через ворота, а также на их энергию и удовольствие, которые они испытывают. Это рекордный показатель. Мы не собираемся организовывать мероприятие, на котором люди будут молчать, потому что тогда следующим вопросом будет: «Почему людям это не нравится?» — приводит слова Тайли PerthNow.

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