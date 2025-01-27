«Бесконечно благодарна». Мэдисон Киз трогательно обратилась к своей команде

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к членам своей команды.

«Не могла бы и мечтать о трёх лучших людях, которые были бы со мной. Так долго я боялась быть уязвимой, но вы все научили меня принимать дискомфорт, будь он физический или эмоциональный. У нас была одна общая цель, и мы её достигли. Давайте попробуем ещё раз. Вечно благодарна вам всем», — написала Киз на личной странице в соцсети Х.

Напомним, на прошлой неделе Мэдисон Киз впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финале Australian Open — 2025 она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.