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Анна Калинская — Кэролайн Доулхайд: текстовая-онлайн трансляция начнётся не ранее 13:00

Анна Калинская — Кэролайн Доулхайд: текстовая-онлайн трансляция начнётся не ранее 13:00
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Сегодня, 27 января, пройдёт матч первого круга на хардовом турнире категории WTA-250 в Сингапуре, в котором 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с американкой Кэролайн Доулхайд (81-й номер рейтинга WTA).

Встреча начнётся не ранее 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 13:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Анна ведёт по личным встречам — 1-0. Она выиграла со счётом 7:5, 6:4 во втором раунде квалификации к Майами в 2022 году.

Турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки — Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Соревнования в Сингапуре пройдут впервые. Призовой фонд составляет $ 275 094.

Календарь турнира в Сингапуре
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