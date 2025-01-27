Анна Калинская — Кэролайн Доулхайд: текстовая-онлайн трансляция начнётся не ранее 13:00
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Сегодня, 27 января, пройдёт матч первого круга на хардовом турнире категории WTA-250 в Сингапуре, в котором 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с американкой Кэролайн Доулхайд (81-й номер рейтинга WTA).
Встреча начнётся не ранее 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 13:00 МСК
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Анна ведёт по личным встречам — 1-0. Она выиграла со счётом 7:5, 6:4 во втором раунде квалификации к Майами в 2022 году.
Турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки — Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Соревнования в Сингапуре пройдут впервые. Призовой фонд составляет $ 275 094.
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