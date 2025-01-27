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Чемпионская гонка АТР: Синнер захватил лидерство, Медведев и Рублёв не входят в топ-100

Чемпионская гонка АТР: Синнер захватил лидерство, Медведев и Рублёв не входят в топ-100
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавил чемпион Открытого чемпионата Австралии — 2025 итальянец Янник Синнер.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 27 января:

1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 1335.
3. Новак Джокович (Сербия) — 800.
4. Бен Шелтон (США) — 800.
5. Томми Пол (США) — 500.
6. Гаэль Монфис (Франция) — 475.
7. Алекс де Минор (Австралия) — 455.
8. Лоренцо Сонего (Италия) — 450.
9. Иржи Легечка (Чехия) — 450.
10. Карлос Алькарас (Испания) — 400.

...
60. Карен Хачанов (Россия) — 100.
134. Даниил Медведев (Россия) — 50.
463. Андрей Рублёв (Россия) — 10.

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