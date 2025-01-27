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Крейг Тайли предложил установить гигантскую статую Новака Джоковича в «Мельбурн-парке»

Крейг Тайли предложил установить гигантскую статую Новака Джоковича в «Мельбурн-парке»
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Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли предложил установить гигантскую статую рекордсмена по победам на турнирах «Большого шлема» Новака Джоковича в «Мельбурн-парке», несмотря на неоднозначное отношение к сербу в Австралии. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В 2008 году Новак вызвал недовольство публики, когда высказал мнение о предпочтениях фанатов в пользу французского теннисиста Жо-Вильфрида Цонга. В 2021 году он обратился с официальным письмом к директору турнира Крейгу Тайли с просьбой ослабить ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19. В 2022 году его депортировали и запретили участвовать в соревнованиях из-за отказа от вакцинации.

Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 5
7 7
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

На Australian Open — 2025 Новак Джокович дошёл до полуфинала, где сразился со второй ракеткой мира Александром Зверевым. Там его освистали зрители за снятие с матча из-за травмы левой ноги после первого проигранного сета — 7:6 (7:5) в пользу Зверева. Джокович выигрывал этот турнир 10 раз за свою карьеру.

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