Чемпионская гонка WTA: Киз укрепила лидерство, Шнайдер, Андреева и Кудерметова — в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавила чемпионка Открытого чемпионата Австралии — 2025 американка Мэдисон Киз. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.
Чемпионская гонка WTA от 27 января:
1. Мэдисон Киз (США) — 2554 очков.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 1800.
3. Ига Швёнтек (Польша) — 1105.
4. Кори Гауфф (США) — 930.
5. Паула Бадоса (Испания) — 841.
6. Эмма Наварро (США) — 539.
7. Диана Шнайдер (Россия) — 489.
8. Полина Кудерметова (Россия) — 488.
9. Джессика Пегула (США) — 455.
10. Мирра Андреева (Россия) — 435.
11. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 431.
13. Дарья Касаткина (Россия) — 408.
20. Вероника Кудерметова (Россия) — 295.
28. Людмила Самсонова (Россия) — 266.
45. Анна Блинкова (Россия) — 162.
54. Анастасия Потапова (Россия) — 130.
71. Алина Корнеева (Россия) — 100.
83. Эрика Андреева (Россия) — 83.
84. Камилла Рахимова (Россия) — 78.
87. Анастасия Захарова (Россия) — 74.
93. Екатерина Александрова (Россия) — 71.