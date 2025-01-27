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Чемпионская гонка WTA: Киз укрепила лидерство, Шнайдер, Андреева и Кудерметова — в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавила чемпионка Открытого чемпионата Австралии — 2025 американка Мэдисон Киз. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 27 января:

1. Мэдисон Киз (США) — 2554 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 1800.

3. Ига Швёнтек (Польша) — 1105.

4. Кори Гауфф (США) — 930.

5. Паула Бадоса (Испания) — 841.

6. Эмма Наварро (США) — 539.

7. Диана Шнайдер (Россия) — 489.

8. Полина Кудерметова (Россия) — 488.

9. Джессика Пегула (США) — 455.

10. Мирра Андреева (Россия) — 435.

11. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 431.

13. Дарья Касаткина (Россия) — 408.

20. Вероника Кудерметова (Россия) — 295.

28. Людмила Самсонова (Россия) — 266.

45. Анна Блинкова (Россия) — 162.

54. Анастасия Потапова (Россия) — 130.

71. Алина Корнеева (Россия) — 100.

83. Эрика Андреева (Россия) — 83.

84. Камилла Рахимова (Россия) — 78.

87. Анастасия Захарова (Россия) — 74.

93. Екатерина Александрова (Россия) — 71.