Стало известно, что случилось с женщиной после её выкрика с трибуны во время речи Зверева

Журналист Бен Ротенберг рассказал, что стало с женщиной, которая во время речи финалиста Australian Open — 2025 немца Александра Зверева несколько раз выкрикнула: «Австралия верит Ольге и Бренде». Об этом он написал на своём сайте Bounces.

«Когда я увидел, что её выводят [с трибун], я вышел из чаши, чтобы попытаться найти её, надеясь узнать, кто она и что побудило её это сделать. Я хотел узнать, что с ней произойдёт, и посмотреть, куда её ведут сотрудники турнира.

Однако между нами встал агрессивный охранник и велел мне отойти. Он велел мне прекратить печатать на телефоне, а затем несколько раз попросил меня отойти дальше от этой женщины. Через несколько минут прибыли двое полицейских в форме и поговорили с ней. После нескольких минут разговора они вручили ей документы и вывели её с арены. Когда она уходила, она назвала своё имя и сказала, что её «выгоняют» из помещения», — написал Ротенберг.

Ротенберг отметил, что связался с полицией штата Виктория, где ему сообщили, что не производили арестов.