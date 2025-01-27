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Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 27 января

Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 27 января
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Сегодня, 27 января, состоится первый игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250, Монпелье (Франция). 1-й круг, 27 января (время — московское):

  • 18:30. Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Даниэль Альтмайер (Германия);
  • 20:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Артур Казо (Франция);
  • 22:00. Грегуар Баррер (Франция) — Доминик Кёпфер (Германия).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. На нём сыграет 10-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

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