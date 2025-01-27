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Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 27 января

Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 27 января
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Сегодня, 27 января, состоится первый игровой день турнира WTA-500 в Линце (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. Линц. Женщины. Расписание на 27 января (время московское):

  • 20:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Аранча Рус (Нидерланды)

Теннисный турнир в Линце 2025 года пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является россиянка Анастасия Потапова.

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Новости. Теннис
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