Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 27 января

Сегодня, 27 января, состоится первый игровой день турнира WTA-500 в Линце (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. Линц. Женщины. Расписание на 27 января (время московское):

16:00. Виктория Томова (Болгария) — Джессика Бузас Манейро (Испания);

20:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Аранча Рус (Нидерланды)

Теннисный турнир в Линце 2025 года пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является россиянка Анастасия Потапова.