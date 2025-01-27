Дарья Касаткина вылетела из топ-10 рейтинга WTA, в нём не осталось россиянок

Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула топ-10 рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Австралии — 2025. В обновлённом списке спортсменка опустилась с девятого на 11-е место.

На Australian Open Касаткина дошла до четвёртого круга, где в драматичном трёхсетовом матче уступила американке Эмме Наварро. Таким образом, в десятке лучших теннисисток мира не осталось представительниц России.

Дарья по-прежнему является первой ракеткой России. Всего в топ-20 рейтинга WTA находятся четыре россиянки — Касаткина (11), 20-летняя Диана Шнайдер (13), 17-летняя Мирра Андреева (15) и Анна Калинская (18).