Арину Соболенко и её команду раскритиковали в сетях за странный жест после финала AO

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и члены её команды были подвергнуты критике в социальных сетях после неоднозначного жеста в сторону её трофея финалистки Australian Open — 2025.

В трансляцию попал момент, когда Соболенко положила на землю свою награду, после чего один из членов её команды «помочился» на трофей. Это же действие повторил бойфренд Арины, а затем и сама Соболенко.

Фото: Кадр из трансляции

Сотни поклонников тенниса в соцсетях не посчитали жест забавным. Теннисистку обвинили в неуважении по отношению к турниру. Некоторые даже призвали отстранить Соболенко от участия в Открытом чемпионате Австралии.