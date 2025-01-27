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Арину Соболенко и её команду раскритиковали в сетях за странный жест после финала AO

Арину Соболенко и её команду раскритиковали в сетях за странный жест после финала AO
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и члены её команды были подвергнуты критике в социальных сетях после неоднозначного жеста в сторону её трофея финалистки Australian Open — 2025.

В трансляцию попал момент, когда Соболенко положила на землю свою награду, после чего один из членов её команды «помочился» на трофей. Это же действие повторил бойфренд Арины, а затем и сама Соболенко.

Фото: Кадр из трансляции

Сотни поклонников тенниса в соцсетях не посчитали жест забавным. Теннисистку обвинили в неуважении по отношению к турниру. Некоторые даже призвали отстранить Соболенко от участия в Открытом чемпионате Австралии.

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