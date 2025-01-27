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Род Лэйвер назвал образцовым выступление Янника Синнера на Australian Open — 2025

Род Лэйвер назвал образцовым выступление Янника Синнера на Australian Open — 2025
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11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралиец Род Лэйвер обратился к финалистам Открытого чемпионата Австралии — 2025 итальянцу Яннику Синнеру и немцу Александру Звереву.

«Поздравляю, Янник Синнер, со вторым титулом Australian Open против Саши Зверева. Твоё выступление на протяжении всего турнира было образцовым. Желаю всего наилучшего в оставшейся части сезона. Продолжай бороться, Александр, твоё время придёт», — написал Лэйвер на личной странице в соцсети Х.

В матче за титул Australian Open — 2025 Янник Синнер в трёх сетах обыграл Александра Зверева — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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