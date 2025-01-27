Серена Уильямс — о Мэдисон Киз: она доказала, что является одной из лучших в мире

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поздравила соотечественницу Мэдисон Киз с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Я только что смотрела Мэдисон Киз, поздравляю её с победой на Australian Open. Она потрясающая теннисистка. Я с ней много играла. Теперь она победила на Australian Open, она просто потрясающая.

Я думала о том, что она инвестировала в себя, вложила всё в свою карьеру и в то, чтобы быть лучшей версией себя. Сегодня она доказала, что является одной из лучших в мире», — сказала Уильямс в видео, опубликованном на её странице в соцсетях.