Янник Синнер снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 3 по 9 февраля. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Причиной снятия стала усталость после Australian Open — 2025, на котором он выиграл титул. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира в Роттердаме. В прошлогоднем финале он обыграл австралийца Алекса де Минора.

После снятия Синнера первым сеяным турнира станет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В Роттердаме также сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.