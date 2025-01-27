Артур Казо — о призовых на АО: остаётся приблизительно четверть

Французский теннисист, 78-я ракетка мира Артур Казо рассказал, какую часть призовых на Australian Open потерял после уплаты налогов.

«Не мне жаловаться, но посмотрим на призовые на примере Australian Open. На бумаге я получил € 230 000. Вот поэтому на моей страничке на сайте ATP вы можете увидеть, что мои призовые за карьеру почти миллион евро. Но в действительности на моём счету совсем иная картина.

Если мы говорим про Австралию, мои призовые € 230 000. Сразу же после получения призовых я должен заплатить австралийский налог 46%. Ещё вычтем € 56 000 на перелёт, зарплату команде, расходы на месте. По приезде домой на оставшуюся сумму нужно заплатить подоходный налог 25-30%. Налог URSSAF (социальный, 20%). В конечном итоге на счету остаётся примерно четверть заявленных призовых», — сказал Казо в интервью FT Sports.

Артур Казо проиграл во втором круге Australian Open — 2025 британцу Джейкобу Фирнли со счётом 6:3, 5:7, 2:6, 3:6.