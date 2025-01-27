Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану проиграла 101-й ракетке мира в первом круге турнира в Сингапуре

Эмма Радукану проиграла 101-й ракетке мира в первом круге турнира в Сингапуре
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану завершила выступление на турнире WTA-250 в Сингапуре. В первом круге она проиграла 101-й в рейтинге испанке Кристине Букше со счётом 7:5, 5:7, 5:7.

Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 11:10 МСК
Кристина Букша
101
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7
7 		5 5
         
Эмма Радукану
56
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Матч продолжался 3 часа 5 минут. За это время Радукану выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Букши один эйс, три двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге турнира в Сингапуре Кристина Букша встретится с победительницей встречи Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Сыцзя Вэй (Китай).

Календарь турнира в Сингапуре
Сетка турнира в Сингапуре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android