Эмма Радукану проиграла 101-й ракетке мира в первом круге турнира в Сингапуре
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Чемпионка US Open — 2021, 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану завершила выступление на турнире WTA-250 в Сингапуре. В первом круге она проиграла 101-й в рейтинге испанке Кристине Букше со счётом 7:5, 5:7, 5:7.
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 11:10 МСК
101
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|7
|
|5
|5
56
Эмма Радукану
Э. Радукану
Матч продолжался 3 часа 5 минут. За это время Радукану выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Букши один эйс, три двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Во втором круге турнира в Сингапуре Кристина Букша встретится с победительницей встречи Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Сыцзя Вэй (Китай).
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