Эмма Радукану проиграла 101-й ракетке мира в первом круге турнира в Сингапуре

Чемпионка US Open — 2021, 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану завершила выступление на турнире WTA-250 в Сингапуре. В первом круге она проиграла 101-й в рейтинге испанке Кристине Букше со счётом 7:5, 5:7, 5:7.

Матч продолжался 3 часа 5 минут. За это время Радукану выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Букши один эйс, три двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге турнира в Сингапуре Кристина Букша встретится с победительницей встречи Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Сыцзя Вэй (Китай).