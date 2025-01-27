Янник Синнер провёл фотосессию с кубком чемпиона Australian Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в чемпионской фотосессии с кубком Australian Open — 2025. В воскресенье, 26 января, он стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2025, обыграв в финале немца Александра Зверева.

Фото: Kelly Defina/Getty Images

23-летний Синнер успешно защитил титул чемпиона Australian Open после победы на турнире в 2024 году. Итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд. Последнее поражение Янника было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Пекине — 2024. С тех пор он выиграл три титула подряд («Мастерс» в Шанхае, Итоговый турнир и AO).