Адриано Панатта — об игре Синнера: испытываю огромное восхищение

Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался об игре первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Я испытываю огромное восхищение Синнером, теми шагами вперёд, которые он сделал, и многими вещами, которые он теперь может продемонстрировать по сравнению с тем парнем в начале карьеры, который уже тогда был сильным, очень сильным, но менее уравновешенным в своём теннисе и, возможно, немного более нестабильным. Удивление я теперь оставляю для многих, кто за ним гонится и по очереди представляет себя тем, кто сможет его победить», — приводит слова Панатты Tuttosport.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.