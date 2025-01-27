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Адриано Панатта — об игре Синнера: испытываю огромное восхищение

Адриано Панатта — об игре Синнера: испытываю огромное восхищение
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Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался об игре первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я испытываю огромное восхищение Синнером, теми шагами вперёд, которые он сделал, и многими вещами, которые он теперь может продемонстрировать по сравнению с тем парнем в начале карьеры, который уже тогда был сильным, очень сильным, но менее уравновешенным в своём теннисе и, возможно, немного более нестабильным. Удивление я теперь оставляю для многих, кто за ним гонится и по очереди представляет себя тем, кто сможет его победить», — приводит слова Панатты Tuttosport.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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