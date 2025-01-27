«Всё ещё ощущается как сон». Янник Синнер — о победе на AO-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал новый пост на личной странице в социальных сетях, посвящённый своей победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Честно говоря, это всё ещё ощущается как сон! Столько тяжёлой работы, самоотверженности и невероятных людей привели к этому моменту. Всё, что я могу сказать, так это БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Моим болельщикам, команде и всем, кто в меня верил. Без вас это было бы невозможно. Ваша поддержка значит для меня весь мир, я очень благодарен», — написал Синнер.

23-летний Синнер успешно защитил титул чемпиона Australian Open после победы на турнире в 2024 году. В финале итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.