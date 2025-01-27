Адриано Панатта — о соперниках Синнера: они должны вернуться в школу

Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался об игре первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Все они должны вернуться в школу, и я не понимаю, почему они этого не делают, почему не пытаются исправить ситуацию. Соперничать с Синнером, играя в его стиль, значит искать неприятностей. Им всем нужно улучшаться, именно так, как это сделал он. Необходимо играть по другим схемам, вносить изменения, которые сделают их удары не только более мощными, но и более утончёнными, более эффектными; нужно искать новые пути и, более всего, учиться хорошо читать матчи. В этом Синнер превосходит, он всегда знает, что делать, а также как и когда это делать», — приводит слова Панатты Tuttosport.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.