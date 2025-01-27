Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хоть здесь я впереди». Зверев опубликовал фото с Синнером из самолёта

«Хоть здесь я впереди». Зверев опубликовал фото с Синнером из самолёта
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал совместную фотографию из самолёта с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и сопроводил её забавной подписью.

«Ну, хоть здесь я впереди него», — написал Зверев.

Фото: Из личного архива Зверева

В воскресенье, 26 января, Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Зверев проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере, Синнер — третий выиграл.

23-летний Синнер успешно защитил титул чемпиона Australian Open после победы на турнире в 2024 году. Итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.

Материалы по теме
Янник Синнер снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android