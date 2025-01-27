«Хоть здесь я впереди». Зверев опубликовал фото с Синнером из самолёта

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал совместную фотографию из самолёта с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и сопроводил её забавной подписью.

«Ну, хоть здесь я впереди него», — написал Зверев.

Фото: Из личного архива Зверева

В воскресенье, 26 января, Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Зверев проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере, Синнер — третий выиграл.

23-летний Синнер успешно защитил титул чемпиона Australian Open после победы на турнире в 2024 году. Итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.