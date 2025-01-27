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Энди Маррей: играть определённо сложнее, чем тренировать

Энди Маррей: играть определённо сложнее, чем тренировать
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей сравнил уровень переживаний в качестве игрока и в качестве тренера. Напомним, во время Australian Open — 2025 Маррей был тренером серба Новака Джоковича.

«Играть определённо сложнее, это точно. Я бы поспорил с теми, кто говорит, что смотреть со стороны сложнее. Я знаю, насколько напряжённо находиться на корте.

Перед матчами я очень нервничал, но когда смотрел, то чувствовал, что могу отключить это. Я был спокоен со стороны и смотрел, пытаясь иногда делать свою работу. В конце матча с Алькарасом или в важные моменты нервозность присутствует, но не в той же степени, когда сам играешь», — приводит слова Маррея The Guardian.

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