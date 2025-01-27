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Новак Джокович проводит 1000-ю неделю подряд в топ-100 теннисистов мира

Новак Джокович проводит 1000-ю неделю подряд в топ-100 теннисистов мира
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Победитель 24 турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проводит свою 1000-ю неделю подряд в топ-100 рейтинга мира, что составляет 19 лет и 167 дней.

В десятке лучших теннисистов мира Новак Джокович суммарно проводит 874-ю неделю. Он выпадал из десяти сильнейших в 2017 году.

На Открытом чемпионате Австралии — 2025 Новак Джокович дошёл до полуфинала, где сразился со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Джокович был освистан зрителями за снятие с матча из-за травмы левой ноги после первого проигранного сета — 7:6 (7:5) в пользу Александра Зверева.

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