Новак Джокович проводит 1000-ю неделю подряд в топ-100 теннисистов мира

Победитель 24 турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проводит свою 1000-ю неделю подряд в топ-100 рейтинга мира, что составляет 19 лет и 167 дней.

В десятке лучших теннисистов мира Новак Джокович суммарно проводит 874-ю неделю. Он выпадал из десяти сильнейших в 2017 году.

На Открытом чемпионате Австралии — 2025 Новак Джокович дошёл до полуфинала, где сразился со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Джокович был освистан зрителями за снятие с матча из-за травмы левой ноги после первого проигранного сета — 7:6 (7:5) в пользу Александра Зверева.