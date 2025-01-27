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Анна Калинская взяла медицинский перерыв в матче первого круга на турнире в Сингапуре

Анна Калинская взяла медицинский перерыв в матче первого круга на турнире в Сингапуре
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В эти минуты проходит матч первого круга на турнире WTA-250 в Сингапуре, в котором 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с американкой Кэролайн Доулхайд (81-й номер рейтинга WTA).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Кэролайн Доулхайд
81
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут при счёте 4:5 во втором сете. Она испытывает проблемы со спиной.

Фото: Кадр из трансляции

Анна ведёт по личным встречам с Доулхайд — 1-0. Она выиграла со счётом 7:5, 6:4 во втором круге квалификации к Майами в 2022 году.

Турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094.

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