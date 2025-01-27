Анна Калинская взяла медицинский перерыв в матче первого круга на турнире в Сингапуре

В эти минуты проходит матч первого круга на турнире WTA-250 в Сингапуре, в котором 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с американкой Кэролайн Доулхайд (81-й номер рейтинга WTA).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут при счёте 4:5 во втором сете. Она испытывает проблемы со спиной.

Фото: Кадр из трансляции

Анна ведёт по личным встречам с Доулхайд — 1-0. Она выиграла со счётом 7:5, 6:4 во втором круге квалификации к Майами в 2022 году.

Турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094.