Анна Калинская взяла медицинский перерыв в матче первого круга на турнире в Сингапуре
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В эти минуты проходит матч первого круга на турнире WTA-250 в Сингапуре, в котором 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с американкой Кэролайн Доулхайд (81-й номер рейтинга WTA).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
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|6
|2
81
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут при счёте 4:5 во втором сете. Она испытывает проблемы со спиной.
Фото: Кадр из трансляции
Анна ведёт по личным встречам с Доулхайд — 1-0. Она выиграла со счётом 7:5, 6:4 во втором круге квалификации к Майами в 2022 году.
Турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094.
Комментарии
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