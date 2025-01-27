Эрика Андреева проиграла 163-й ракетке мира на старте турнира в Сингапуре
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75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. На старте соревнований она проиграла чешке Доминике Шальковой (163-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 14:50 МСК
163
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
2 : 0
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75
Эрика Андреева
Э. Андреева
Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Шальковой четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира в Сингапуре Доминика Шалькова встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано.
Комментарии
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