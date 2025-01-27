Эрика Андреева проиграла 163-й ракетке мира на старте турнира в Сингапуре

75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. На старте соревнований она проиграла чешке Доминике Шальковой (163-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Шальковой четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Сингапуре Доминика Шалькова встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано.