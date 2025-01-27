Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева проиграла 163-й ракетке мира на старте турнира в Сингапуре

Эрика Андреева проиграла 163-й ракетке мира на старте турнира в Сингапуре
Комментарии

75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. На старте соревнований она проиграла чешке Доминике Шальковой (163-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 14:50 МСК
Доминика Шалькова
163
Чехия
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Шальковой четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Сингапуре Доминика Шалькова встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано.

Календарь турнира в Сингапуре
Сетка турнира в Сингапуре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android