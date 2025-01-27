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Анна Калинская вышла во второй круг на турнире в Сингапуре, в трёх сетах обыграв Доулхайд

Анна Калинская вышла во второй круг на турнире в Сингапуре, в трёх сетах обыграв Доулхайд
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. В первом круге она одолела американку Кэролайн Доулхайд (81-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Кэролайн Доулхайд
81
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Доулхайд два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге соревнований в Сингапуре Анна Калинская сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Вальтерт (Швейцария).

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