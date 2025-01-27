Анна Калинская вышла во второй круг на турнире в Сингапуре, в трёх сетах обыграв Доулхайд
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. В первом круге она одолела американку Кэролайн Доулхайд (81-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
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|6
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81
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Доулхайд два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге соревнований в Сингапуре Анна Калинская сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Вальтерт (Швейцария).
Комментарии
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