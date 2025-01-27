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Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Линце

Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Линце
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139-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финале квалификации она обыграла 87-й номер рейтинга из Бельгии Гретье Миннен со счётом 6:0, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Захарова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Миннен пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Соперник россиянки в первом круге основной сетки турнира в Линце определится позднее. Действующей чемпионкой является Елена Остапенко из Латвии. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:2, 6:3.

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