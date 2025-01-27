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«Интенсивнее, чем тренировка». Хачанов показал, как провёл выходной с детьми

«Интенсивнее, чем тренировка». Хачанов показал, как провёл выходной с детьми
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов показал, как проводит время с детьми, рассказав, что его тренировки проходят менее интенсивно. Спортсмен выложил скриншот своего шагомера, согласно которому в воскресенье он прошёл 13 447 шагов.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

«Выходной с детьми проходит интенсивнее, чем тренировка», — подписал снимок Хачанов.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Напомним, Хачанов потерпел поражение от 42-го в рейтинге ATP американца Алекса Михельсена (3:6, 6:7 (5:7), 2:6) в третьем круге Australian Open — 2025. Победителем стал итальянец Янник Синнер. Хачанов заявлен на турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 10 по 16 февраля.

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