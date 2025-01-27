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Мария Тимофеева попала в основную сетку турнира WTA-250 в Сингапуре как лаки-лузер

Мария Тимофеева попала в основную сетку турнира WTA-250 в Сингапуре как лаки-лузер
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254-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева попала в основную сетку турнира категории WTA-250 в Сингапуре после снятия 40-й ракетки мира американки Аманды Анимисовой. В первом круге турнира россиянка встретится с китайской спортсменкой Ван Синьюй (96-я в рейтинге WTA).

Ранее в финале квалификации Тимофеева уступила китаянке Сыцзя Вэй со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

Сингапур. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Мария Тимофеева
254
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Сиюй
96
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 17:45 МСК
Аманда Анисимова
40
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Отменён
Ван Сиюй
96
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

Соревнования в Сингапуре с призовым фондом $ 275 094 проходят с 27 января по 2 февраля.

В основную сетку соревнований также попали три российские теннисистки — Анна Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Калинская вышла во второй круг, где встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Вальтерт (Швейцария). Эрика Андреева завершила выступление в первом круге, где она уступила Доминике Шальковой из Чехии (6:7 (5:7), 2:6).

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