Мария Тимофеева попала в основную сетку турнира WTA-250 в Сингапуре как лаки-лузер

254-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева попала в основную сетку турнира категории WTA-250 в Сингапуре после снятия 40-й ракетки мира американки Аманды Анимисовой. В первом круге турнира россиянка встретится с китайской спортсменкой Ван Синьюй (96-я в рейтинге WTA).

Ранее в финале квалификации Тимофеева уступила китаянке Сыцзя Вэй со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

Соревнования в Сингапуре с призовым фондом $ 275 094 проходят с 27 января по 2 февраля.

В основную сетку соревнований также попали три российские теннисистки — Анна Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Калинская вышла во второй круг, где встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Вальтерт (Швейцария). Эрика Андреева завершила выступление в первом круге, где она уступила Доминике Шальковой из Чехии (6:7 (5:7), 2:6).